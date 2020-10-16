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В столичной больнице №6 заполнены все места для больных коронавирусом

Пятница, 16 октября 2020, 12:28
В столичной больнице №6 заполнены все места для больных коронавирусом

В Киевской городской больнице № 6 все места для больных COVID-19 заполнены.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 16 октября

Детали: Мэр сообщил, что проверил, как оказывают помощь больным коронавирусом в этом медучреждении.

Это - одна из опорных больниц, где принимают больных COVID-19 с марта 2020 года. В прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. В том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях.

Прямая речь: "На сегодня в больнице № 6 все кровати для больных коронавирус - заполнены".

Дополнительно: По словам Кличко, на базе больницы №6 планируют оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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