На українців чекають дощові і холодні вихідні

Найближчої доби, 17 жовтня, погоду більшої частини території України визначатиме активний циклон: пройдуть дощі, вдень у центральних, північних областях - значні, в Карпатах - з мокрим снігом.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Температура в західних і північних областях в суботу вночі 5-10 °, вдень 9-14 ° (в Карпатах протягом доби 0-5 ° тепла); на решті території вночі 10-15 °, вдень 15-20 °, на півдні та сході - до 24 °. Вітер східних напрямків, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві - вночі помірний, вдень значний дощ. Температура вночі 8-10 °, вдень 11-13 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 жовтня найвища температура за весь період метеорологічних спостережень днем ​​була зафіксована на позначці 24 градусів вище нуля в 2018 році, а найнижча вночі - на позначці 5,8 градусів морозу в 1976 році.

У неділю, 18 жовтня, вночі дощі (в Карпатах мокрий сніг), вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 8-13 °; в південних і східних областях вночі 9-14 °, вдень 14-19 °.

У Києві вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6 ° тепла, вдень 9-11 °.