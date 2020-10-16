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Украинцев ожидают дождливые и прохладные выходные

Пятница, 16 октября 2020, 12:32
Украинцев ожидают дождливые и прохладные выходные

В ближайшие сутки, 17 октября, погоду большей части территории Украины будет определять активный циклон: пройдут дожди, днем в центральных, северных областях - значительные, в Карпатах - с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: Температура в западных и северных областях в субботу ночью 5-10°, днем 9-14° (в Карпатах в течение суток 0-5° тепла); на остальной территории ночью 10-15°, днем 15-20°, на юге и востоке - до 24°. Ветер восточных направлений, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - ночью умеренный, днем значительный дождь. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 октября самая высокая температура за весь период метеорологических наблюдений днем была зафиксирована на отметке 24,0 градусов выше ноля в 2018 году, а самая низкая ночью – на отметке 5,8 градусов мороза в 1976 году.

 

В воскресенье, 18 октября, ночью дожди (в Карпатах мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°; в южных и восточных областях ночью 9-14°, днем 14-19°.

В Киеве ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

 

Темы: погода
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