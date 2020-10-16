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США відновлюють польоти над окупованим Кримом

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 13:03

Сполучені Штати відновлюють польоти цивільної авіації над територією окупованого Криму з 27 жовтня 2020 року.

Джерело: Федеральне авіаційне управління США

Дослівно: "У зв'язку із зміною умов в Україні і зі зниженням ризиків для цивільної авіації США дана поправка не продовжує заборону на польоти в зазначених районах Сімферополя".

Деталі: Строк дії заборони на польоти над окупованою територією завершується 27 жовтня 2020 року.

При цьому США продовжують на рік заборону на польоти над територіями Дніпра. Польоти над повітряним простором над деякими районами Дніпра вважають "небезпечними".

Заборону продовжили до 27 жовтня 2021 року.

Теми: СШАКримавіаокупаціяанексія


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