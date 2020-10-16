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США возобновляют полеты над оккупированным Крымом

Пятница, 16 октября 2020, 13:03

Соединенные Штаты возобновляют полеты гражданской авиации над территорией оккупированного Крыма с 27 октября 2020 года.

Источник: Федеральное авиационное управление США

Дословно: "В связи с изменившимися условиями в Украине и со снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не продлевает запрет на полеты в указанных районах Симферополя".

Детали: Строк действия запрета истекает 27 октября 2020 года.

При этом США продлевают на год запрет на полеты над территориями Днепра. Полеты над воздушным пространством над некоторыми районами Днепра отмечают как "опасные".

Запрет продлили до 27 октября 2021 года.

Украинская правда
Темы: СШАКрымавиаоккупацияаннексия


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