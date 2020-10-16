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США возобновляют полеты над Черным морем возле оккупированного Крыма

Пятница, 16 октября 2020, 13:03
США возобновляют полеты над Черным морем возле оккупированного Крыма

Соединенные Штаты возобновляют полеты гражданской авиации над территорией Украины в Черном море возле оккупированного Крыма с 27 октября 2020 года.

Источник: Федеральное авиационное управление США, "Украэрорух", министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Дословно: "В связи с изменившимися условиями в Украине и со снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не продлевает запрет на полеты в указанных районах Симферополя".

Детали: Строк действия запрета истекает 27 октября 2020 года.

При этом США продлевают на год запрет на полеты над территориями Днепра. Полеты над воздушным пространством над некоторыми районами Днепра отмечают как "опасные".

Запрет продлили над территорией восточной части Днепровского района до 27 октября 2021 года.

В управлении отметили, что Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя.

Позже в "Украэрорухе" уточнили, что речь идет о полетах через воздушное пространство над Черным морем, которое находится под ответственностью Украины.

Дословно "Украэрорух": "Воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины".

Предыстория:

  • В 2014 году авиауправление США запретило полеты гражданской авиации над территориями Украины, где проводились боевые действия или происходило обострение ситуации.

Украинская правда
Темы: СШАКрымавиаоккупацияаннексия
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