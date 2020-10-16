Епідзони: У більшості регіонів не будуть зупиняти громадський транспорт

У більшості регіонів України попри погіршення епідемічної ситуації не будуть зупиняти громадський транспорт та закривати дитячі заклади освіти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу про зміни до попередньої постанови Кабінету міністрів

Деталі: 13 жовтня Кабінет міністрів вніс деякі зміни до своєї постанови від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" . Їх оприлюднили на сайті уряду.

15 жовтня комісія ТЕБ на НС визначила, що з 19 жовтня червоний рівень епідеміологічної небезпеки діятиме у 68 адміністративних одиницях у 15 областях (на даний момент червоний рівень діє лише у двох містах).

Пряма мова Степанова: "У більшості регіонів не будуть зупиняти громадський транспорт та буде дозволена робота дитячих закладів освіти, а також не буде зупинятися робота закладів торгівлі.

У зв'язку з чим це робиться? Перш за все, це пов'язано з тим, що ми шукаємо максимальний баланс і знаходимо цей баланс, щоб, з одного боку, забезпечити максимально епідзаходи, а з іншого боку, а з іншого боку — не зупиняти економіку нашої країни, тому що нам треба жити".



Інші подробиці: У змінах до постанови КМУ в 46-му пункті є рекомендація органам місцевого самоврядування "забезпечити виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення скупчення осіб у громадському транспорті у години пікового навантаження".

15-й пункт постанови від 22 липня передбачав, що в "червоній зоні" слід забороняти "регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні", крім автомобіля на 5 осіб чи службового транспорту. Зараз цю норму не уточнено.

Заборони для червоної зони тепер викладено так:

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів "автоконцертів";

- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім "автокінотеатрів");";

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання".

У "помаранчевій" зоні, зокрема, забороняється проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).