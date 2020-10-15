Глава ОДА заявив, що Харків не буде дотримуватися карантину
Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що не планує дотримуватися карантинних обмежень після того, як Харків та декілька районів потраплять до червоної зони.
Джерело: Кучер у Telegram
Пряма мова Кучера: "Що означає для Харкова та області перехід в "червону зону"? Відповім коротко і по суті.
Транспорт ми не зупиняємо. Заклади харчування працюватимуть до 20:00. Ми закриваємо кінотеатри, фітнес-центри і спортзали. Торговельно-розважальні центри працюватимуть до 20:00".
Довідково: У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність закладів сфери культури, ТРЦ, кафе та ресторанів.
Нагадаємо: За добу 14 жовтня в Україні нарахували понад 5 тисяч нових заражень.
15 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили 8 обласних центрів. Харків потрапив до червоної зони.
12 жовтня в Україні почали діяти нові зони епідемічної небезпеки, відповідно до яких посилюються заходи адаптивного карантину. У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, торгово-розважальних центрів та закладів харчування.