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Глава ОДА заявив, що Харків не буде дотримуватися карантину

Четвер, 15 жовтня 2020, 21:27

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що не планує дотримуватися карантинних обмежень після того, як Харків та декілька районів потраплять до червоної зони.

Джерело: Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "Що означає для Харкова та області перехід в "червону зону"? Відповім коротко і по суті.

Транспорт ми не зупиняємо. Заклади харчування працюватимуть до 20:00. Ми закриваємо кінотеатри, фітнес-центри і спортзали. Торговельно-розважальні центри працюватимуть до 20:00".

Довідково: У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та діяльність закладів сфери культури, ТРЦ, кафе та ресторанів.

 

Нагадаємо: За добу 14 жовтня в Україні нарахували понад 5 тисяч нових заражень.

15 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили 8 обласних центрів. Харків потрапив до червоної зони.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусХарківська область


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