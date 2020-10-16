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Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:49
Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian
Фото: ИТАР-ТАСС

Західні служби безпеки дійшли висновку, що отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального відбулося при безпосередній організації ФСБ Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Висновки щодо причетності ФСБ підтримали спецслужби Великої Британії, Німеччини та Франції. На підставі цього висновку країни ЄС і Британія запровадили санкції стосовно голови ФСБ Алєксандра Бортнікова.

У рішенні про санкції йшлося, що керівник російської спецслужби "надавав підтримку" людям, які отруїли Навального або мали до цього відношення.

Двоє співрозмовників видання сказали, що, на їхню думку, за отруєнням стоїть Друга служба ФСБ Росії, яка "відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам від імені Кремля".

Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а для того, щоб зробити йому недвозначне попередження і змусити його покинути країну.

Джерела в бесіді з лондонським центром "Досьє" Михайла Ходорковського заявили, що вибір "Новічка" був навмисним. ФСБ контролює найрізноманітніші отрути, багато з яких невідомі. Вони підкреслили, що якби ФСБ хотіла вбити Навального, то зробила б це.

Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

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Теми: НавальнийФСБРосія
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