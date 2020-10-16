Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:49

Західні служби безпеки дійшли висновку, що отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального відбулося при безпосередній організації ФСБ Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Висновки щодо причетності ФСБ підтримали спецслужби Великої Британії, Німеччини та Франції. На підставі цього висновку країни ЄС і Британія запровадили санкції стосовно голови ФСБ Алєксандра Бортнікова.

У рішенні про санкції йшлося, що керівник російської спецслужби "надавав підтримку" людям, які отруїли Навального або мали до цього відношення.

Двоє співрозмовників видання сказали, що, на їхню думку, за отруєнням стоїть Друга служба ФСБ Росії, яка "відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам від імені Кремля".

Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а для того, щоб зробити йому недвозначне попередження і змусити його покинути країну.

Джерела в бесіді з лондонським центром "Досьє" Михайла Ходорковського заявили, що вибір "Новічка" був навмисним. ФСБ контролює найрізноманітніші отрути, багато з яких невідомі. Вони підкреслили, що якби ФСБ хотіла вбити Навального, то зробила б це.

Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Читайте також - Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Теми: НавальнийФСБРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Профільний комітет не зібрався, Рада відкладе голосування за бюджет-2021 - депутати

інфографікаМенше половини українців підтримують ідею Зеленського з опитуванням

У столичній лікарні №6 заповнені всі місця для хворих на коронавірус

На коронавірус захворів міністр уряду Шмигаля

відео Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство – що включити в опитування?

Майже 6 тисяч хворих на COVID додалося в Україні за добу

Усі новини...
Навальний
Британія слідом за ЄС запровадила санкції через отруєння Навального
Євросоюз ввів санкції за отруєння Навального
NYT назвала імена росіян, яких ЄС покарає за отруєння Навального
Останні новини
16:08
Попереду сезон грипу: секретар РНБО закликав лікарні підготувати дитячі ліжка
16:07
У держави залишиться 750 тисяч гектарів сільгоспземель – Держгеокадастр
15:49
Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian
15:35
"Центренерго" за 9 місяців скоротило чистий збиток у 9 разів
15:28
ЦПК домагаються міжнародних санкцій проти Дубінського
15:23
Профільний комітет не зібрався, Рада відкладе голосування за бюджет-2021 - депутати
15:21
У 2020 році кількість фільмів українською зменшилась майже в половину – омбудсмен
15:10
Білорусі перерахували перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту
15:07
Тихановська закликала білорусів голосувати проти конституційної реформи Лукашенка
15:06
Зеленський визнав, що не підпише в Туреччині угоду про ЗВТ
Усі новини...