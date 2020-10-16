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Западные спецслужбы выяснили, кто отравил Навального – Guardian

Пятница, 16 октября 2020, 15:49
Западные спецслужбы выяснили, кто отравил Навального – Guardian
Фото: ИТАР-ТАСС

Западные службы безопасности пришли к выводу, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального произошло при непосредственной организации ФСБ России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Выводы о причастности ФСБ поддержали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции. На основании этого вывода страны ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова.

В решении о санкциях говорилось, что руководитель российской спецслужбы "оказывал поддержку" людям, которые отравили Навального или имели к этому отношение.

Двое собеседников сказали, что, по их мнению, за отравлением стоит Вторая служба ФСБ России, "отвечающая за противодействие терроризму, экстремизму и внутриполитическим угрозам от имени Кремля".

Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну.

Источники в беседе с лондонским центром "Досье" Михаила Ходорковского заявили, что выбор "Новичка" был преднамеренным. ФСБ контролирует яды, многие из которых неизвестны. Они подчеркнули, что если бы ФСБ хотела убить Навального, то сделала бы это.

Ранее ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".

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Темы: НавальныйФСБРосcия
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