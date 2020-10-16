Попереду сезон грипу: секретар РНБО закликав лікарні підготувати дитячі ліжка

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що в умовах сезонного зростання кількості хворих на грип, що відбуватиметься на тлі епідемії коронавірусної хвороби, лікарні мають забезпечити необхідну кількість насамперед дитячих ліжок.

Джерело: Данілов під час чергової селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань запобігання поширенню Covid-19, цитує пресслужба РНБО

Деталі: Секретар Ради наголосив, що згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров’я України, цього року очікуються чотири штами грипу. Він нагадав, що в останні роки у лікарнях з діагнозом "грип" перебували 280 000 осіб, серед яких 65% - діти.

Данілов також акцентував на необхідності вжиття заходів до забезпечення надійної роботи апаратів ШВЛ в умовах низьких температур.