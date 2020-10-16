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Впереди сезон гриппа: секретарь СНБО призвал больницы обеспечить места для детей

Пятница, 16 октября 2020, 16:08

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в условиях сезонного роста количества больных гриппом, что происходит на фоне эпидемии коронавируса, больницы должны обеспечить необходимое количество в первую очередь детских кроватей.

Источник: Данилов во время очередного селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросам предотвращения распространения Covid-19, цитирует пресс служба СНБО

Детали: Секретарь Совета отметил, что согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа. Он напомнил, что в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, среди которых 65% - дети.

Данилов также акцентировал на необходимости принятия мер по обеспечению надежной работы аппаратов ИВЛ в условиях низких температур.

Украинская правда
Темы: гриппздоровьеСНБО


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