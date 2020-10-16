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Через нестачу лікарів на Луганщині можуть залучити до роботи пенсіонерів

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:47

На Луганщині через спалах COVID-19 не вистачає лікарів, щоб вирішити цю проблема, місцева влада планує залучати до роботи інтернів та лікарів, які вже вийшли на пенсію.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пресслужба Луганської ОДА, hromadske

Пряма мова Гайдая: "Головна наша проблема у тому, що у нас мало лікарів. Ніхто особливо їхати до нас не хоче. Тому ми підготували базу інтернів, які провчились рік, два чи три, щоб вони допомагали.

Ми навіть зараз шукаємо лікарів-пенсіонерів. І якщо буде критична ситуація, будемо намагатись їх залучати. Ми готуємось до найгіршого сценарію".

Деталі: За словами Гайдая, у зв’язку із  встановленням з 19 жовтня в області "червоного" рівня небезпеки через поширення COVID-19 вводиться низка обмежень: будуть закриті всі навчальні та розважальні заклади, ресторани працюватимуть до 22:00.

Глава ОДА додав, що на Луганщині щодня виявляють понад 100 інфікованих COVID-19.

Теми: Луганська областькоронавірусCovid-2019


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