Из-за недостатка врачей на Луганщине могут привлечь к работе пенсионеров

На Луганщине из-за вспышки COVID-19 не хватает врачей, чтобы решить эту проблема, местные власти планируют привлекать к работе интернов и врачей, которые уже вышли на пенсию.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пресс-служба Луганской ОГА, hromadske

Прямая речь Гайдая: "Главная наша проблема в том, что у нас мало врачей. Никто особенно ехать к нам не хочет. Поэтому мы подготовили базу интернов, которые проучились год, два или три, чтобы они помогали.

Мы даже сейчас ищем врачей-пенсионеров. И если будет критическая ситуация, постараемся их привлекать. Мы готовимся к худшему сценарию".

Детали: По словам Гайдая, в связи с установлением с 19 октября в области "красного" уровня опасности из-за распространения COVID-19 вводится ряд ограничений: будут закрыты все учебные и развлекательные заведения, рестораны будут работать до 22:00.

Глава ОГА добавил, что на Луганщине ежедневно выявляют более 100 инфицированных COVID-19.