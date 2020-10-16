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Зниклу безвісти неповнолітню львів’янку впіймали у зоні ЧАЕС

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 18:12

Поліцейські зони відчуження під час патрулювання у місті Прип’ять виявили групу незаконних туристів: двоє дорослих та п’ятеро неповнолітніх. Серед них була дівчина, яка 10 жовтня зникла у Львові. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Київської області

Деталі: Порушники, жителі різних куточків України, незаконно проникли до зони відчуження минаючи контрольно-пропускні пункти. Вони запевнили, що приїхали до ЧАЕС задля екстремального відпочинку.

Неповнолітню львів’янку поліція зони ЧАЕС передала ініціаторам розшуку. "Мандрівниця жертвою злочинних посягань не стала", – зазначають правоохоронці.

Щодо усіх склали протокол, їм загрожує штраф до 510 грн.

Українська правда
Теми: поліціяЧорнобиль


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