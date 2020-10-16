Поліцейські зони відчуження під час патрулювання у місті Прип’ять виявили групу незаконних туристів: двоє дорослих та п’ятеро неповнолітніх. Серед них була дівчина, яка 10 жовтня зникла у Львові.

Джерело: Відділ комунікації поліції Київської області

Деталі: Порушники, жителі різних куточків України, незаконно проникли до зони відчуження минаючи контрольно-пропускні пункти. Вони запевнили, що приїхали до ЧАЕС задля екстремального відпочинку.

Неповнолітню львів’янку поліція зони ЧАЕС передала ініціаторам розшуку. "Мандрівниця жертвою злочинних посягань не стала", – зазначають правоохоронці.

Щодо усіх склали протокол, їм загрожує штраф до 510 грн.