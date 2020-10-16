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Пропавшую без вести несовершеннолетнюю львовянку поймали в зоне ЧАЭС

Пятница, 16 октября 2020, 18:12
Пропавшую без вести несовершеннолетнюю львовянку поймали в зоне ЧАЭС

Полицейские зоны отчуждения во время патрулирования в городе Припять обнаружили группу незаконных туристов: двое взрослых и пятеро несовершеннолетних. Среди них была девушка, которая 10 октября исчезла во Львове.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Нарушители, жители разных уголков Украины, незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты. Они заверили, что приехали к ЧАЭС для экстремального отдыха.

Несовершеннолетнюю львовянку полиция зоны ЧАЭС передала инициаторам розыска. "Путешественница жертвой преступных посягательств не стала", - отмечают правоохранители.

По всем составили протокол, им грозит штраф до 510 грн.

Украинская правда

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Темы: полицияЧернобыль
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