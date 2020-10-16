Пропавшую без вести несовершеннолетнюю львовянку поймали в зоне ЧАЭС
Пятница, 16 октября 2020, 18:12
Полицейские зоны отчуждения во время патрулирования в городе Припять обнаружили группу незаконных туристов: двое взрослых и пятеро несовершеннолетних. Среди них была девушка, которая 10 октября исчезла во Львове.
Источник: Отдел коммуникации полиции Киевской области
Детали: Нарушители, жители разных уголков Украины, незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты. Они заверили, что приехали к ЧАЭС для экстремального отдыха.
Несовершеннолетнюю львовянку полиция зоны ЧАЭС передала инициаторам розыска. "Путешественница жертвой преступных посягательств не стала", - отмечают правоохранители.
По всем составили протокол, им грозит штраф до 510 грн.
Украинская правда