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В уряді кажуть, що наблизилися до нової угоди з Туреччиною

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 19:31

В українському уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда". 

За його словами, останній етап перемовин був складним, але угода "набуває форми і змісту" та може бути укладена швидко, коли сторони дійдуть згоди щодо принципових питань. 

"Ключовим в угоді є якраз не захист - тут все зрозуміло, передусім щодо текстильної галузі. Тим більше про це так докладно пишуть представники галузі. І щодо цього порозуміння є.

Ключовими є питання доступу на ринок. Звісно що все гіперчутливо, коли стосується металу чи сільського господарства. 

Але здається обидві сторони дедалі ближче до формул, які були би прийнятними. І головне - вигідними для обох сторін. Так, що шанси на швидке завершення угоди - є. І це гарна новина, бо більшість запитів від бізнесу - про доступ на турецький ринок (і багато з цих запитів вже реалізовано в проекті угоди)", - пояснює Тарас Качка.

Наступна зустріч перемовників планується 19 жовтня. 

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський визнав, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною не буде підписана під час його візиту в Стамбул 16 жовтня. Це знімає ризики, які несло термінове підписання угоди. 



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