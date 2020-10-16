Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді кажуть, що наблизилися до нової угоди з Туреччиною

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 19:31

В українському уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда". 

За його словами, останній етап перемовин був складним, але угода "набуває форми і змісту" та може бути укладена швидко, коли сторони дійдуть згоди щодо принципових питань. 

"Ключовим в угоді є якраз не захист - тут все зрозуміло, передусім щодо текстильної галузі. Тим більше про це так докладно пишуть представники галузі. І щодо цього порозуміння є.

Ключовими є питання доступу на ринок. Звісно що все гіперчутливо, коли стосується металу чи сільського господарства. 

Але здається обидві сторони дедалі ближче до формул, які були би прийнятними. І головне - вигідними для обох сторін. Так, що шанси на швидке завершення угоди - є. І це гарна новина, бо більшість запитів від бізнесу - про доступ на турецький ринок (і багато з цих запитів вже реалізовано в проекті угоди)", - пояснює Тарас Качка.

Наступна зустріч перемовників планується 19 жовтня. 

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський визнав, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною не буде підписана під час його візиту в Стамбул 16 жовтня. Це знімає ризики, які несло термінове підписання угоди. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: