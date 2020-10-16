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В правительстве говорят, что приблизились к новому соглашению с Турцией

Пятница, 16 октября 2020, 19:31

В украинском правительстве сообщают, что приблизились к соглашению о зоне свободной торговли с Турцией и есть шансы заключить его в ближайшее время.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

По его словам, последний этап переговоров был сложным, но соглашение "приобретает формы и содержание" и может быть заключено быстро, как только стороны достигнут согласия по принципиальным вопросам.

"Ключевым в соглашении является как раз не защита - здесь все понятно, прежде всего по текстильной отрасли. Тем более об этом так подробно пишут представители отрасли. И в этом понимание есть.

Ключевыми являются вопросы доступа на рынок. Конечно, все это гиперчувствительно, когда заходит речь о металле или сельськом хозяйстве.

Но кажется, что обе стороны все ближе к формулам, которые были бы приемлемыми. И главное - выгодными для обеих сторон. Так что шансы на скорое завершение соглашения - есть. И это хорошая новость, потому что большинство запросов от бизнеса - о доступе на турецкий рынок (и многие из этих запросов уже реализовано в проекте соглашения) ", - объясняет Тарас Качка.

Следующая встреча переговорщиков планируется 19 октября.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский признал, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией не будет подписано во время его визита в Стамбул 16 октября. Это снимает риски, которые несло срочное подписание соглашения.

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