Зеленський нагородив президента Туреччини державним орденом
Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого.
Про це свідчить указ, оприлюднений Офісом президента 15 жовтня, повідомляє "Європейська правда".
"За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Ердогана Реджепа Таїпа - Президента Турецької Республіки", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський визнав, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною під час його візиту підписана не буде. Це знімає ризики, які несло термінове підписання угоди.
Водночас, торговий представник України каже про те, що сторони наблизилися до укладення угоди і є шанси, що це відбудеться швидко, як тільки досягнуть згоди щодо принципових питань.