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Зеленський нагородив президента Туреччини державним орденом

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 19:50

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого.

Про це свідчить указ, оприлюднений Офісом президента 15 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Ердогана Реджепа Таїпа - Президента Турецької Республіки", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський визнав, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною під час його візиту підписана не буде. Це знімає ризики, які несло термінове підписання угоди. 

Водночас, торговий представник України каже про те, що сторони наблизилися до укладення угоди і є шанси, що це відбудеться швидко, як тільки досягнуть згоди щодо принципових питань. 

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