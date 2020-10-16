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Зеленский наградил президента Турции государственным орденом

Пятница, 16 октября 2020, 19:50

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный Офисом президента 15 октября, пишет "Европейская правда".

"За выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа - Президента Турецкой Республики", - говорится в тексте указа.

Напомним, сегодня, 16 октября, Зеленский находится с официальным визитом в Турции.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский признал, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией во время его визита подписано не будет. Это снимает риски, которые несло срочное подписание соглашения.

В то же время, торговый представитель Украины говорит о том, что стороны приблизились к заключению соглашения и есть шансы, что это произойдет быстро, как только будет достигнуто согласие по принципиальным вопросам.

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