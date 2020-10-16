Зеленский наградил президента Турции государственным орденом

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный Офисом президента 15 октября, пишет "Европейская правда".

"За выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа - Президента Турецкой Республики", - говорится в тексте указа.

Напомним, сегодня, 16 октября, Зеленский находится с официальным визитом в Турции.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский признал, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией во время его визита подписано не будет. Это снимает риски, которые несло срочное подписание соглашения.

В то же время, торговый представитель Украины говорит о том, что стороны приблизились к заключению соглашения и есть шансы, что это произойдет быстро, как только будет достигнуто согласие по принципиальным вопросам.