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Україна й Туреччина підписали декілька угод про військову співпрацю

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 20:13

Україна й Туреччина підписали декілька документів про співпрацю в оборонній сфері під час офіційного візиту президента України до Стамбула.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, підписали рамкову військову угоду між урядами країн. Підписи під документом поставили міністри оборони України й Туреччини. Наразі її текст не оприлюднено. 

Раніше у Міноборони повідомляли, що угода передбачає розширення співпраці в оборонній сфері за 21 напрямком. 

Другий підписаний документ -  меморандум про наміри у галузі оборонно-промислових проєктів. 

Також підписали протокол за результатами 12-го засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.



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