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Украина и Турция подписали несколько соглашений о военном сотрудничестве

Пятница, 16 октября 2020, 20:13

Украина и Турция подписали несколько документов о сотрудничестве в оборонной сфере во время официального визита президента Украины в Стамбул.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Укринформ".

В частности, подписали рамочное военное соглашение между правительствами стран. Подписи под документом поставили министры обороны Украины и Турции. Сейчас ее текст не обнародовано.

Ранее в Минобороны сообщали, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере по 21 направлению.

Второй подписанный документ - меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.

Также подписали протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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