Украина и Турция подписали несколько соглашений о военном сотрудничестве
Пятница, 16 октября 2020, 20:13
Украина и Турция подписали несколько документов о сотрудничестве в оборонной сфере во время официального визита президента Украины в Стамбул.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Укринформ".
В частности, подписали рамочное военное соглашение между правительствами стран. Подписи под документом поставили министры обороны Украины и Турции. Сейчас ее текст не обнародовано.
Ранее в Минобороны сообщали, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере по 21 направлению.
Второй подписанный документ - меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.
Также подписали протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.