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Сміттєва криза: Львівська ОДА могла незаконно отримати за вивезення відходів майже 140 млн – аудит

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 20:35
Сміттєва криза: Львівська ОДА могла незаконно отримати за вивезення відходів майже 140 млн – аудит
фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН, уп

Держаудитслужба встановила, що упродовж 2017-2019 років Львівська обласна державна адміністрація з порушеннями отримала 137,5 мільйонів гривень субвенції з бюджету Львова як доплати перевізникам твердих побутових відходів (ТПВ). Зокрема, частина суми нібито пішла на вивезення відходів, яких насправді не було.

Джерело: відповідь Західного офісу Держаудитслужби на запит "Слідство.Інфо"

Деталі: Видання нагадує, що в 2016 році у Львові розпочалася так звана "сміттєва криза". Після пожежі на полігоні твердих побутових відходів у селищі Грибовичі, яка забрала життя трьох рятувальників (іще один досі вважається зниклим безвісти), його закрили. Тоді експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста.

Відшкодування додаткових витрат із вивезення сміття зі Львова в інші області дотував міський бюджет, виплачуючи ці кошти з субвенції (дотації з міського бюджету в державний, — ред.) Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА — він мав налагодити систему вивезення ТПВ та укладав договори з перевізниками цих відходів. 

Як встановили аудитори, при підрахунку додаткових витрат із вивезення сміття Львівська ОДА враховувала і відшкодування дороги у зворотньому напрямку (з полігонів назад до Львова) для перевізників, що не було передбачено договорами. Як наслідок, лише з липня 2018-го по червень 2019 року з дотацій міського бюджету Львівській ОДА виплатили 97 мільйонів гривень.

Ще майже 39 мільйонів гривень дотацій Львівська ОДА отримала як виплату за вивезення ТПВ, які не змогли підтвердити аудитори. Йдеться про окремі випадки вивезення сміття на полігони в Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

З частини звіту аудиторів, який є у розпорядженні "Слідство.Інфо", відомо, що кілька селищних рад, на чиї полігони нібито вивозили сміття, не змогли підтвердити, що справді їх отримували. Йдеться, зокрема, про сміттєзвалища в селі Грозино на Житомирщині, селищі Козилець та селі Гребінки, що на Чернігівщині. А органи місцевого самоврядування в селі Гребінки та місті Бориспіль, куди нібито теж вивозили сміття, взагалі зазначили, що на їхній території полігонів для твердих побутових відходів немає.

Окрім цього, аудитори також помітили переплат на 1,6 мільйона гривень через подвійне зважування відходів. Зокрема, перевізники мали зважувати сміття на етапі вивезення зі Львова. Однак перед цим вони також зважували ТПВ ще на етапі збору, що не мало б відшкодовуватися.

 
 
 

Нагадаємо: 30 травня 2016 року на полігоні у Великих Грибовичах стався обвал, під який потрапили четверо людей. Тіла трьох з них вже знайшли, четвертого –ні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівщина
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