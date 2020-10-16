Мусорный кризис: Львовская ОГА могла незаконно получить за вывоз отходов почти 140 млн – аудит

Госаудитслужба установила, что на протяжении 2017-2019 годов Львовская областная государственная администрация с нарушениями получила 137 500 000 гривен субвенции из бюджета Львова как доплаты перевозчикам твердых бытовых отходов (ТБО). В частности, часть суммы якобы ушла на вывоз отходов, которых в действительности не было.

Источник: ответ Западного офиса Госаудитслужба на запрос "Слідство.Інфо"

Детали Издание напоминает, что в 2016 году во Львове началась так называемая "мусорный кризис". После пожара на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Грибовичи, которая унесла жизни трех спасателей (еще один до сих пор считается пропавшим без вести), его закрыли. Тогда эксплуатацию свалки приостановили, а львовское мусора стали вывозить в другие города.

Возмещение дополнительных расходов по вывозу мусора из Львова в другие области дотировал городской бюджет, выплачивая эти средства с субвенции (дотации из городского бюджета в государственный, - ред.) Департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА - он должен был наладить систему вывоза ТБО и заключал договоры с перевозчиками этих отходов.

Как установили аудиторы, при подсчете дополнительных затрат по вывозу мусора Львовская ОГА учитывала и возмещения дороги обратно (с полигонов назад во Львов) для перевозчиков, что не было предусмотрено договорами. Как следствие, только с июля 2018 по июнь 2019 с дотаций городского бюджета Львовской ОГА выплатили 97 млн гривен.

Еще почти 39 млн гривен дотаций Львовская ОГА получила как выплату за вывоз ТБО, которые не смогли подтвердить аудиторы. Речь идет об отдельных случаях вывоз мусора на полигоны в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Из части отчета аудиторов, который есть в распоряжении "Следствие.Инфо", известно, что несколько поселковых советов, на чьи полигоны якобы вывозили мусор, не смогли подтвердить, что действительно их получали. Речь идет о свалки в селе Грозное на Житомирщине, поселке Козилець и селе Гребенки, что на Черниговщине. А органы местного самоуправления в селе Гребенки и городе Борисполь, куда якобы тоже вывозили мусор, вообще отметили, что на их территории полигонов для твердых бытовых отходов нет.

Кроме этого, аудиторы также заметили переплат на 1,6 миллиона гривен за двойное взвешивание отходов. В частности, перевозчики должны были взвешивать мусор на этапе вывоза из Львова. Однако перед этим они также взвешивали ТБО еще на этапе сбора, что не должно возмещаться.

Напомним: 30 мая 2016 года на полигоне в Больших Грибовичах произошел обвал, под который попали четверо людей. Тела трех из них уже нашли, четвертого – еще нет.