У французькому місті Конфлан-Сен-Онорін неподалік Парижа невідомий під ісламістські гасла обезголовив людину. Підозрюваного пізніше вбила поліція.

Джерело: La gazette

Деталі: Чоловік після вбивства втік, а пізніше його спіймали у сусідньому місці. Поліція застрелила нападника.

Видання зазначає, що жертва – вчитель історії в школі. Він нібито показував карикатури на Мухаммеда під час уроку громадянської освіти в 4 і 5 класах. Через кілька годин після уроку один з обурених батьків, як повідомляється, розмістив відео в інтернеті, де розповів про вчителя та його карикатури. Видання зазначає, що це могло стати причиною нападу.

Справою займається антитерористична прокуратура. У Конфлан-Сен-Онорін планують приїхати президент Еммануель Макрон, прем'єр Жан Кастекс, а також, ймовірно, приєднається міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін.