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У Франції обезголовили шкільного вчителя, який показував дітям карикатури про Мухаммеда

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 22:50
У Франції обезголовили шкільного вчителя, який показував дітям карикатури про Мухаммеда
фото: english.alaraby.co.uk

У французькому місті Конфлан-Сен-Онорін неподалік Парижа невідомий під ісламістські гасла обезголовив людину. Підозрюваного пізніше вбила поліція.

Джерело: La gazette

Деталі: Чоловік після вбивства втік, а пізніше його спіймали у сусідньому місці. Поліція застрелила нападника.

Видання зазначає, що жертва – вчитель історії в школі. Повідомляється, що він показував карикатури на Мухаммеда під час уроку громадянської освіти в 4 і 5 класах. Через кілька годин після уроку один з обурених батьків, як повідомляється, розмістив відео в інтернеті, де розповів про вчителя та його карикатури. Видання зазначає, що це могло стати причиною нападу.

Справою займається антитерористична прокуратура. У Конфлан-Сен-Онорін планують приїхати президент Еммануель Макрон, прем'єр Жан Кастекс, а також, ймовірно, приєднається міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін.

Прокурори заявили, що вони розглядають інцидент як "вбивство, пов'язане з терористичною організацією" і стосується "злочинного зв'язку з терористами".

Upd. За словами репортера Associated Press,  Макрон відвідав школу, а озброєна поліція оточила територію навколо установи.

Особу підозрюваного не розголошуєть. Французькі ЗМІ повідомили, що підозрюваним виявився 18-річний чеченець, уродженець Москви. Цю інформацію не вдалося підтвердити. Посольство Росії в Парижі запросило інформацію про підозрюваного у французької влади, повідомило російське федеральне агентство ТАСС.

Довідково: Франція запропонувала притулок багатьом чеченцям з тих пір, як російські збройні сили воювали в Чечні в 1990-х і початку 2000-х років, і є чеченські громади, розкидані по всій Франції.

Нагадаємо: 7 січня 2015 року троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі, загинули 10 журналістів і двоє поліцейських.

Причиною нападу були карикатури на ісламські релігійні символи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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