Во Франции обезглавили школьного учителя, который показывал детям карикатуры о Мухаммеде
Во французском городе Конфлан-Сен-Онорин недалеко от Парижа неизвестный под исламистские лозунги обезглавил человека. Подозреваемого позже убила полиция.
Источник: La gazette
Детали: Мужчина после убийства скрылся, а позже его поймали в соседнем городе. Полиция застрелила нападавшего.
Издание отмечает, что жертва - учитель истории в школе. Он якобы показывал карикатуры о Мухаммеде во время урока гражданского образования в 4 и 5 классах. Через несколько часов после урока один из возмущенных родителей, как сообщается, разместил видео в интернете, где рассказал об учителе и его карикатурах. Издание отмечает, что это могло стать причиной нападения.
Делом занимается антитеррористическая прокуратура. В Конфлан-Сен-Онорин планируют приехать президент Эммануэль Макрон, премьер Жан Кастекс, а также, возможно, присоединится министр внутренних дел Джеральд Дарманин.
Прокуроры заявили, что они рассматривают инцидент как "убийство, связанное с террористической организацией" и имеющее отношение к "преступной связи с террористами".
Upd. По словам репортера Associated Press Макрон посетил школу, а вооруженная полиция закрыла территорию вокруг ведомства.
Личность подозреваемого не разглашается. Французские СМИ сообщили, что подозреваемым оказался 18-летний чеченец, уроженец Москвы. Эту информацию не удалось подтвердить. Посольство России в Париже запросило информацию о подозреваемом у французских властей, сообщило российское федеральное агентство ТАСС.
Справка: Франция предложила убежище многим чеченцам с тех пор, как российские вооруженные силы воевали в Чечне в 1990-х и начале 2000-х годов, и есть чеченские общины, разбросанные по всей Франции.
Напомним: 7 января 2015 года трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, погибли 10 журналистов и двое полицейских.
Причиной нападения были карикатуры на исламские религиозные символы.