Во французском городе Конфлан-Сен-Онорин недалеко от Парижа неизвестный под исламистские лозунги обезглавил человека. Подозреваемого позже убила полиция.

Источник: La gazette

Детали: Мужчина после убийства скрылся, а позже его поймали в соседнем городе. Полиция застрелила нападавшего.

Издание отмечает, что жертва - учитель истории в школе. Он якобы показывал карикатуры о Мухаммеде во время урока гражданского образования в 4 и 5 классах. Через несколько часов после урока один из возмущенных родителей, как сообщается, разместил видео в интернете, где рассказал об учителе и его карикатурах. Издание отмечает, что это могло стать причиной нападения.

Делом занимается антитеррористическая прокуратура. В Конфлан-Сен-Онорин планируют приехать президент Эммануэль Макрон, премьер Жан Кастекс, а также, возможно, присоединится министр внутренних дел Джеральд Дарманин.

Прокуроры заявили, что они рассматривают инцидент как "убийство, связанное с террористической организацией" и имеющее отношение к "преступной связи с террористами".

Upd. По словам репортера Associated Press Макрон посетил школу, а вооруженная полиция закрыла территорию вокруг ведомства.

Личность подозреваемого не разглашается. Французские СМИ сообщили, что подозреваемым оказался 18-летний чеченец, уроженец Москвы. Эту информацию не удалось подтвердить. Посольство России в Париже запросило информацию о подозреваемом у французских властей, сообщило российское федеральное агентство ТАСС.

Справка: Франция предложила убежище многим чеченцам с тех пор, как российские вооруженные силы воевали в Чечне в 1990-х и начале 2000-х годов, и есть чеченские общины, разбросанные по всей Франции.

Напомним: 7 января 2015 года трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, погибли 10 журналистов и двое полицейских.

Причиной нападения были карикатуры на исламские религиозные символы.