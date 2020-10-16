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Во Франции на улице обезглавили школьного учителя

Пятница, 16 октября 2020, 22:50

Во французском городе Конфлан-Сен-Онорин недалеко от Парижа неизвестный под исламистские лозунги обезглавил человека. Подозреваемого позже убила полиция.

Источник: La gazette

Детали: Мужчина после убийства скрылся, а позже его поймали в соседнем городе. Полиция застрелила нападавшего.

Издание отмечает, что жертва - учитель истории в школе. Он якобы показывал карикатуры на Мухаммеда во время урока гражданского образования в 4 и 5 классах. Через несколько часов после урока один из возмущенных родителей, как сообщается, разместил видео в интернете, где рассказал об учителе и его карикатурах. Издание отмечает, что это могло стать причиной нападения.

Делом занимается антитеррористическая прокуратура. В Конфлан-Сен-Онорин планируют приехать президент Эммануэль Макрон, премьер Жан Кастекс, а также, возможно, присоединится министр внутренних дел Джеральд Дарманин.

Темы: Франция


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