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Україна готує нове розведення військ на Донбасі

Субота, 17 жовтня 2020, 00:41
Україна готує нове розведення військ на Донбасі

На Донбасі Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках.

Джерело: віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ

Деталі: міністр зазначив, що станом на сьогодні "вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування".

Проте, за словами віцепрем'єра, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено. "Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську".

У цьому контексті він підкреслив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації. "Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази… Ми сприймаємо їх як членів російської делегації".

Пряма мова: "Україна не повинна чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт".

Деталі: Резніков також повідомив, що наразі готується до відкриття "до 10 листопада – два нових КПВВ у населених пунктах Щастя й Золоте, про що була розмова в Парижі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяокупація
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