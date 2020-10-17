Украина готовит новое разведения войск на Донбассе

На Донбассе Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях.

Источник: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ

Детали: министр отметил, что на сегодня "уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования".

Однако, по словам вицепремьера, окончательную точку в этих вопросах не поставлена. "Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске".

В этом контексте он подчеркнул, что так называемые представители ОРДЛО самом деле являются гражданами Российской Федерации. "Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства... Мы воспринимаем их как членов российской делегации".

Прямая речь: "Украина не должна ждать, когда появится" добрая воля "в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт".

Детали: Резников также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".