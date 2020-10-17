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Бельгія запроваджує комендантську годину та посилює карантин

Субота, 17 жовтня 2020, 02:05

Влада Бельгії з 19 жовтня посилює карантинні обмеження та запроваджує комендантську годину.

Джерело: голова уряду країни Александр Де Кроо, повідомляє The Brussels Times.

Пряма мова: "Кількість інфікованих дуже швидко зростає з кожним днем. Наші медики перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом".

Деталі: з 19 жовтня, запроваджуються заходи, які подекуди будуть навіть більш суворими, ніж у березні-квітні під час першої хвилі COVID-19. Зокрема, буде дозволено мати лише один близький постійний контакт поза межами сім'ї, яка проживає в одному помешканні.

Крім того, в країні запроваджується комендантська година, що передбачає заборону виходити надвір з 00:00 до 5:00 ранку.

На чотири тижні у Бельгії закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонено продавати алкогольні напої.

Продуктовим ринкам дозволяється працювати з дотриманням усіх чинних карантинних заходів. Однак різдвяні базари та зимові ярмарки будуть заборонені.

Кількість учасників масових заходів обмежена до 40 осіб.

Теми: карантинкоронавірус


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