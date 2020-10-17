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Бельгия вводит комендантский час и усиливает карантин

Суббота, 17 октября 2020, 02:05

Власти Бельгии с 19 октября усиливает карантин и вводит комендантский час.

Источник: глава правительства страны Александр Где Кроо, сообщает The Brussels Times.

Прямая речь: "Количество инфицированных очень быстро растет с каждым днем. Наши медики находятся под сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом".

Детали: с 19 октября, вводятся меры, которые иногда будут даже более строгими, чем в марте-апреле во время первой волны COVID-19. В частности, будет разрешено иметь только один близкий постоянный контакт вне семьи, проживающей в одном доме.

Кроме того, в стране вводится комендантский час, который предусматривает запрет выходить на улицу с 00:00 до 5:00 утра.

На четыре недели в Бельгии закроют бары и рестораны, а после 20:00 будет запрещено продавать алкогольные напитки.

Продуктовым рынкам разрешается работать с соблюдением всех действующих карантинных мероприятий. Однако рождественские базары и зимние ярмарки будут запрещены.

Количество участников массовых мероприятий ограничено до 40 человек.

Темы: карантинкоронавирус


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