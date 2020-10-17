Україну накривають сильні дощі, у Карпатах – зі снігом
Субота, 17 жовтня 2020, 08:17
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значні дощі та пориви вітру в Україні.
Джерело: ДСНС
Деталі: 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні прогнозують значні дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.
В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с.
У Київській області у суботу вдень значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.
Українська правда