Україну накривають сильні дощі, у Карпатах – зі снігом

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значні дощі та пориви вітру в Україні.

Джерело: ДСНС

Деталі: 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні прогнозують значні дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.

В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

У Київській області у суботу вдень значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.