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Україну накривають сильні дощі, у Карпатах – зі снігом

Субота, 17 жовтня 2020, 08:17
Україну накривають сильні дощі, у Карпатах – зі снігом

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значні дощі та пориви вітру в Україні.

Джерело: ДСНС

 
meteo.gov.ua

Деталі: 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні прогнозують значні дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.

В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

У Київській області у суботу вдень значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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