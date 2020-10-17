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Украину накрывают сильные дожди, в Карпатах – со снегом

Суббота, 17 октября 2020, 08:17

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине.

Источник: ГСЧС

 
meteo.gov.ua

Детали: 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе прогнозируют значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с.

В Киевской области в субботу днем значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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