Украину накрывают сильные дожди, в Карпатах – со снегом
Суббота, 17 октября 2020, 08:17
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине.
Источник: ГСЧС
Детали: 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе прогнозируют значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.
В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с.
В Киевской области в субботу днем значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Украинская правда