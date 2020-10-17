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Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі

Субота, 17 жовтня 2020, 10:32
Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі

Першого заступника міського голови на Луганщині затримано під час отримання неправомірної вигоди.

Джерело: Офіс генпрокурора

 

Дослівно: "За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області викрито та затримано першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку".

Деталі: Перший заступник міського голови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

 

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

 

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Українська правда

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Теми: Луганська областьхабарОфіс генпрокурора
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