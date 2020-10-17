Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первого заместителя мэра в Луганской области поймали на взятке

Суббота, 17 октября 2020, 10:32
Первого заместителя мэра в Луганской области поймали на взятке

Первый заместитель городского головы в Луганской области задержан при получении неправомерной выгоды.

Источник: Офис генпрокурора

 

Дословно: "Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области разоблачен и задержан первый заместитель городского головы в Луганской области при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка".

Детали: Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

 

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

 

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьвзяткаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Луганская область
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб
Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: