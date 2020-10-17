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В України вперше з’явився почесний консул у Квебеку

Субота, 17 жовтня 2020, 11:42
Укрінформ

Україна вперше в історії призначила почесного консула у Монреалі.

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві України в Канаді. 

Ним став колишній президент Світового конгресу Українців Евген Чолій. Угоду про виконання обов’язків почесного консула підписано у п’ятницю, 16 жовтня.

Мандат Чолія поширюватиметься на провінцію Квебек. 

"Уже зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій – знакова постать для світової української громади і блискучий, авторитетний правник", - прокоментував призначення посол у Канаді Андрій Шевченко.

Чолій очолював Конгрес українців Канади (1998-2004) і Світовий конгрес українців (2008-2018). Починаючи з 2012, включений у довідник "Найкращі юристи в Канаді". 

За останні роки Україна розширила свою дипломатичну присутність у Канаді. Генеральне консульство України в Едмонтоні відкрилося у 2018 році. У Торонто працює Генконсульство України, а у Ванкувері – почесний консул, нагадали в посольстві.

Теми: Канада


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