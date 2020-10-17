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В Украине впервые появился почетный консул в Квебеке

Суббота, 17 октября 2020, 11:42
В Украине впервые появился почетный консул в Квебеке
Укринформ

Украина впервые в истории назначила почетного консула в Монреале.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Канаде.

Им стал бывший президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий. Соглашение о выполнении обязанностей почетного консула подписано в пятницу, 16 октября.

Мандат Чолия распространяться на провинцию Квебек.

"Уже сейчас Квебек является лидером среди всех провинций Канады по объемам торговли с Украиной. И мы очень рады, что украинские интересы здесь будет представлять именно господин Чолий - знаковая фигура для мировой украинской общины и блестящий, авторитетный юрист", - прокомментировал назначение посол в Канаде Андрей Шевченко.

Чолий возглавлял Конгресс украинцев Канады (1998-2004) и Всемирный конгресс украинцев (2008-2018). Начиная с 2012 года включен в справочник "Лучшие юристы в Канаде".

За последние годы Украина расширила свое дипломатическое присутствие в Канаде. Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне открылось в 2018 году. В Торонто работает Генконсульство Украины, а в Ванкувере - почетный консул, напомнили в посольстве.

Темы: Канада
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