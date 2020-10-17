Меркель закликала німців за можливості залишатися вдома

У терміновому зверненні в суботу канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала німецьких громадян скоротити свої контакти та утриматися від поїздок.

Меркель звернулася до німців у своєму подкасті з огляду на зростання поширення COVID-19, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Утримуйтеся від будь-якої поїздки, яка дійсно не є необхідною, будь-якого свята, в якому немає необхідності... За можливості залишайтеся вдома", - сказала Меркель.

Німеччина перебуває "в дуже серйозній фазі пандемії коронавірусу", який поширюється швидше, ніж шість місяців тому, додала вона.

"Розслаблене літо закінчилося, тепер на нас чекають важкі місяці. Якою буде зима, яким буде наше Різдво, це буде вирішено в найближчі дні і тижні", - підкреслила Меркель.

"Тепер ми повинні зробити все можливе, щоб вірус не поширювався безконтрольно", - попередила канцлерка.

Число нових випадків зараження коронавірусом в Німеччині вже кілька днів досягає нового максимуму. У суботу вранці було зареєстровано 7 830 випадків - новий антирекорд.