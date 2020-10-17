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Меркель призвала немцев по возможности оставаться дома

Суббота, 17 октября 2020, 12:57
Меркель призвала немцев по возможности оставаться дома

В срочном обращении в субботу канцлер Германии Ангела Меркель призвала немецких граждан сократить свои контакты и воздержаться от поездок.

Меркель обратилась к немцам в своем подкасте, учитывая рост распространения COVID-19, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Воздержитесь от любой поездки, которая действительно не является необходимой, любого праздника, в котором нет необходимости... При возможности оставайтесь дома", - сказала Меркель.

Германия находится "в очень серьезной фазе пандемии коронавируса", который распространяется быстрее, чем шесть месяцев назад, добавила она.

"Расслабленное лето закончилось, теперь нас ждут трудные месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, это будет решено в ближайшие дни и недели", - подчеркнула Меркель.

"Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы вирус не распространялся бесконтрольно", - предупредила канцлер.

Число новых случаев заражения коронавируса в Германии уже несколько дней достигает нового максимума. В субботу утром было зарегистрировано 7830 случаев - новый антирекорд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиякоронавирус
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