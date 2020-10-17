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ЗМІ назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у Франції

Субота, 17 жовтня 2020, 13:38
ЗМІ назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у Франції

Французькі ЗМІ дізнались особу чеченця, який у п’ятницю, 16 жовтня, обезглавив вчителя історії, що показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 

Ім’я підозрюваного із посиланням на судове джерело опублікувало видання Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Це 18-річний Абдулак А., за даними інших ЗМІ, його прізвище - Анзоров. 

Він народився у Москві, був відомий поліції через правопорушення, але не як радикалізований ісламіст. 

Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув "Аллах Акбар", пише видання. 

У зв’язку з убивством затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника, пишуть ЗМІ. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.

Вбивство сталося у п’ятницю ввечері в передмісті Парижа. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.

За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. 

Мусульманські лідери у Франції засудили напад. 

Теми: ФранціяРосія
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