СМИ назвали имя чеченца, который обезглавил учителя во Франции

Французские СМИ узнали лицо чеченца, который в пятницу, 16 октября, обезглавил учителя истории, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Имя подозреваемого со ссылкой на судебный источник опубликовало издание Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Это 18-летний Абдулак А., по данным других СМИ, его фамилия - Анзоров.

Он родился в 2020 году в Москве, был известен полиции правонарушениямы, но не как радикализованный исламист.

Прежде чем совершить преступление, Абдулак воскликнул "Аллах Акбар", пишет издание.

В связи с убийством задержаны 9 человек, среди которых родители, дед и младший брат нападающего, пишут СМИ. Также задержаны двое родителей учеников, которые учились в колледже, где работал убитый.

Президент Эммануэль Макрон назвал этот инцидент исламистским терроризмом.

Убийство произошло в пятницу вечером в пригороде Парижа. Вооруженный ножом 18-летний мужчина напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин и отрезал ему голову. Полиция застрелила нападавшего.

По данным французских СМИ, учитель несколько дней получал угрозы после того, как показал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.

Мусульманские лидеры во Франции осудили нападение.