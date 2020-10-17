Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МЗС попередили генсека Ради Європи напередодні її візиту до Москви

Субота, 17 жовтня 2020, 14:48
У МЗС попередили генсека Ради Європи напередодні її візиту до Москви

У Міністерстві закордонних справ України застерегли генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич від тактики умиротворення Росії напередодні її візиту до Москви 19 жовтня.

Заяву речниці МЗС Катерини Зеленко отримало агентство "УНІАН", повідомляє "Європейська правда".

Зеленко застерегла Пейчинович-Бурич, що попередня тактика умиротворення Росії лише посилювала її агресивну політику проти України.

"Спроби Ради Європи напоумити Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", - наголосила Зеленко.

Вона підкреслила, що Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні засоби, які призводять до порушень прав людини та злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи.

"За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань. Йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів", - сказала Зеленко.

"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи - Комітету міністрів - за підсумками її візиту до Москви", - підсумувала речниця.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЄС
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: