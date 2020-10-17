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У МЗС попередили генсека Ради Європи напередодні її візиту до Москви

Субота, 17 жовтня 2020, 14:48

У Міністерстві закордонних справ України застерегли генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич від тактики умиротворення Росії напередодні її візиту до Москви 19 жовтня.

Заяву речниці МЗС Катерини Зеленко отримало агентство "УНІАН", повідомляє "Європейська правда".

Зеленко застерегла Пейчинович-Бурич, що попередня тактика умиротворення Росії лише посилювала її агресивну політику проти України.

"Спроби Ради Європи напоумити Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", - наголосила Зеленко.

Вона підкреслила, що Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні засоби, які призводять до порушень прав людини та злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи.

"За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань. Йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів", - сказала Зеленко.

"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи - Комітету міністрів - за підсумками її візиту до Москви", - підсумувала речниця.

Теми: ЄСРосіяМЗС


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