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В МИД предупредили генсека Совета Европы накануне ее визита в Москву

Суббота, 17 октября 2020, 14:48

В Министерстве иностранных дел Украины предостерегли генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич от тактики умиротворения России накануне ее визита в Москву 19 октября.

Заявление пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко получило агентство "УНИАН", сообщает "Европейская правда".

Зеленко предостерегла Пейчинович-Бурич, что предыдущая тактика умиротворения России только усиливала ее агрессивную политику против Украины.

"Попытки Совета Европы образумить Москву, тактика "умиротворения" и "вовлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", - отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свою агрессивную политику и преступные средства, которые приводят к нарушениям прав человека и преступлений против человечности не только на территории России, но и на территориях стран-членов Совета Европы.

"При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые, по меньшей мере, создали бы предпосылки для возвращения России на путь выполнения своих обязательств. Речь идет прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательствах в рамках конвенционных механизмов", - сказала Зеленко.

"Мы ожидаем доклад госпожи генсекретаря руководящему органу Совета Европы - Комитету министров - по итогам ее визита в Москву", - подытожила пресс-секретарь.

Темы: ЕСРосcияМИД


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