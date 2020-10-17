Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Злива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

Субота, 17 жовтня 2020, 15:26
Київавтодор

У Києві внаслідок дощу в суботу підтоплено ряд вулиць, ускладнено рух автомобілів.

Джерело: патрульна поліція Києва, Київавтодор

Деталі: Патрульна поліція повідомила про підтоплення проїзної частини на вулиці Осінній, вулицях Пріорській та Автозаводській, на вулицях Уманскій, Іскрівській та Пилипа Козицького (пізніше рух було відновлено), на вулиці Новопирогівській.

Також повідомлялося про підтоплення на вулицях Сирецькій, Кирилівській, Копилівській. Поліція просить по можливості уникати поїздок цими вулицями.

Повідомлялося також, що на вулиці Кирилівській зупинився рух трамваїв, однак згодом його відновили.

Також підтоплено проїзну частину на вулицях Брожка та Ізюмській. Патрульні організовують об'їзд вулицею Миколи Грінченка.

У свою чергу, Київавтодор повідомив, що станом на 14:00 ліквідовані підтоплення на проспектах Гузара, В. Гавела, Повітрофлотському, біля станції метро "Чернігівська", вулицях Пестеля, Брожка, Жилянській, Ромена Роллана, Гарматній, Єреванській, Гетьмана, Преображенській, Чаадаєва, Чоколівському бульварі, на розі вул. Хоткевича та П. Усенка, Лук’янівській площі та пров. Чугуєвському.

Тривають роботи на вул. Білецького, Новопирогівській, Ташкентській, Братиславській (ринок Троєщина), Автозаводській, Богатирській (завод Оболонь), Ушинського, Кіото.

 
Київавтодор

У разі виявлення місць підтоплень "Київавтодор" просить звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

Українська правда
Теми: Київпогодадороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗлива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху

Ляшко: Жорсткий локдаун – виключно резервний момент

Замах на волонтера у Києві: підозрюваного арештували на 60 днів

У Києві майже 600 нових випадків коронавірусу, в одному районі – 162

В Україні за добу госпіталізували більше тисячі хворих на COVID-19

Усі новини...
Київ
На Майдані попрощалися з ветераном, який помер після самопідпалу
Замах на волонтера у Києві: підозрюваного арештували на 60 днів
У Києві майже 600 нових випадків коронавірусу, в одному районі – 162
Останні новини
15:26
фотоЗлива у Києві: підтоплено більше десятка вулиць, ускладнено рух
15:15
У Чехії вперше понад 11 тисяч добових випадків COVID-19
14:48
У МЗС попередили генсека Ради Європи напередодні її візиту до Москви
14:43
Роза Вітрів запустить рейси до Сербії і Північної Македонії
14:32
Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху
13:54
Ляшко: Жорсткий локдаун – виключно резервний момент
13:38
ЗМІ назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у Франції
13:36
Голова МЗС Німеччини заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця
13:24
фотоНа Майдані попрощалися з ветераном, який помер після самопідпалу
12:57
Меркель закликала німців за можливості залишатися вдома
Усі новини...