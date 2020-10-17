Злива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

У Києві внаслідок дощу в суботу підтоплено ряд вулиць, ускладнено рух автомобілів.

Джерело: патрульна поліція Києва, Київавтодор

Деталі: Патрульна поліція повідомила про підтоплення проїзної частини на вулиці Осінній, вулицях Пріорській та Автозаводській, на вулицях Уманскій, Іскрівській та Пилипа Козицького (пізніше рух було відновлено), на вулиці Новопирогівській.

Також повідомлялося про підтоплення на вулицях Сирецькій, Кирилівській, Копилівській. Поліція просить по можливості уникати поїздок цими вулицями.

Повідомлялося також, що на вулиці Кирилівській зупинився рух трамваїв, однак згодом його відновили.

Також підтоплено проїзну частину на вулицях Брожка та Ізюмській. Патрульні організовують об'їзд вулицею Миколи Грінченка.

У свою чергу, Київавтодор повідомив, що станом на 14:00 ліквідовані підтоплення на проспектах Гузара, В. Гавела, Повітрофлотському, біля станції метро "Чернігівська", вулицях Пестеля, Брожка, Жилянській, Ромена Роллана, Гарматній, Єреванській, Гетьмана, Преображенській, Чаадаєва, Чоколівському бульварі, на розі вул. Хоткевича та П. Усенка, Лук’янівській площі та пров. Чугуєвському.

Тривають роботи на вул. Білецького, Новопирогівській, Ташкентській, Братиславській (ринок Троєщина), Автозаводській, Богатирській (завод Оболонь), Ушинського, Кіото.

Київавтодор

У разі виявлення місць підтоплень "Київавтодор" просить звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.