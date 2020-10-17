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Ливень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Суббота, 17 октября 2020, 15:26
Ливень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение
Киевавтодор

В Киеве в результате дождя в субботу подтоплен ряд улиц, затруднено движение автомобилей.

Источник: патрульная полиция Киева, Киевавтодор

Детали: Патрульная полиция сообщила о подтоплении проезжей части на улице Осенней,

улицах Приорской и Автозаводской, на улицах Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого (позже движение было восстановлено), на улице Новопироговской.

Также сообщалось о подтоплении на улицах Сырецкой, Кирилловской, Копылевской. Полиция просит по возможности избегать поездок по этим улицам.

Сообщалось также, что на улице Кирилловской остановилось движение трамваев, однако впоследствии его восстановили.

Также подтоплена проезжая часть на улицах Брожко и Изюмской. Патрульные организуют объезд по улице Николая Гринченко.

В свою очередь, Киевавтодор сообщил, что по состоянию на 14:00 ликвидированы подтопления на проспектах Гузара, В. Гавела, Воздухофлотском, возле станции метро "Черниговская", улицах Пестеля, Брожко, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетьмана, Преображенской, Чаадаева, Краснозвездном проспекте, на углу ул. Хоткевича и П. Усенко, Лукьяновской площади и проулке Чугуевском.

Продолжаются работы на ул. Белецкого, Новопироговской, Ташкентской, Братиславской (рынок Троещина), Автозаводской, Богатырской (завод Оболонь), Ушинского, Киото.

 

В случае выявления мест подтоплений "Киевавтодор" просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел .: 284-74-19.

Украинская правда
Темы: Киевпогодадороги
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