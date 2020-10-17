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Успішна боротьба з Covid: партія прем'єрки виграла вибори у Новій Зеландії

Субота, 17 жовтня 2020, 16:18
Джасінда Ардерн

Партія новозеландської прем'єрки Джасінди Ардерн на тлі успішної боротьби з Covid-19 виграла вибори (попередні результати), тому вона скоріш за все очолюватиме уряд другий термін підряд.

Джерело: CNN

Деталі: Лівоцентристська політична сила Ардерн "Лейбористська партія" отримала 48,9%, а це означає, що партія отримає найвищий результат з початку дії нинішньої політичної системи в країні в 1996-му.

Головна опозиційна сила - правоцентристська "Національна партія" - набрала 27% голосів. На минулих виборах їх результат складав 44%. Лідерка опозиції Джудіт Коллінз вже зателефонувала Ардерн, щоб визнати поразку і привітала її з перемогою.

Отримати таку вагому перемогу прем'єрці допомогло успішне протистояння коронавірусу. Країна була однією з перших, що закрила свої кордони через пандемію. У березні уряд ввів для громадян ізоляцію, тоді було зафіксовано тільки 102 випадки Covid-19. З початку пандемії в Новій Зеландії зареєстровано менше двох тисяч заражень.

Під час пандемії підтримка Ардерн зросла, незважаючи на те, що країна мала найбільший квартальний економічному спад за всю історію спостережень. Спалах хвороби у найбільшому місті країни, Окленді, спонукав прем'єрку відкласти вибори на місяць.

Пряма мова Ардерн: "Нова Зеландія дала "Лейбористській партії" найбільшу підтримку, принаймні, за 50 років. Обіцяю, будемо й далі силою, яка керуватиме на благо кожного новозеландця".

Теми: виборикоронавірус


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