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Успешная борьба с Covid: партия премьера выиграла выборы в Новой Зеландии

Суббота, 17 октября 2020, 16:18
Успешная борьба с Covid: партия премьера выиграла выборы в Новой Зеландии
Джасинда Ардерн

Партия новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн на фоне успешной борьбы с Covid-19 выиграла выборы (по предварительным результатам), поэтому она скорее всего будет возглавлять правительство второй срок подряд.

Источник: CNN

Детали: Левоцентристская политическая сила Ардерн "Лейбористская партия" получила 48,9%, а это значит, что партия получит самый высокий результат с начала действия нынешней политической системы в стране с 1996 года.

Главная оппозиционная сила - правоцентристская "Национальная партия" - набрала 27% голосов. На прошлых выборах их результат составлял 44%. Лидер оппозиции Джудит Коллинз уже позвонила Ардерн, чтобы признать поражение и поздравила ее с победой.

Получить такую ​​весомую победу премьеру помогло успешное противостояние коронавирусу. Страна была одной из первых, закрывших свои границы из-за пандемии. В марте правительство ввело для граждан изоляцию, тогда было зафиксировано только 102 случая Covid-19. С начала пандемии в Новой Зеландии зарегистрировано менее двух тысяч заражений.

Во время пандемии поддержка Ардерн выросла, несмотря на то, что страна имела наибольший квартальный экономический спад за всю историю наблюдений. Вспышка болезни в крупнейшем городе страны, Окленде, побудила премьера отложить выборы на месяц.

Прямая речь Ардерн: "Новая Зеландия дала "Лейбористской партии" наибольшую поддержку за 50 лет. Обещаю, будем и дальше силой, которая будет руководить на благо каждого новозеландца".

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Темы: виборыкоронавирус
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