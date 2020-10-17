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У неділю в Україні прохолодно, але вдень без опадів

Субота, 17 жовтня 2020, 16:22

У ряді областей України в ніч на неділю очікуються дощі, однак вдень 18 жовтня без істотних опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: Температура повітря у західних областях вдень +8+11 градусів тепла. У центральних тепліше – до +13 градусів.

На півдні та сході України вдень температура підніметься подекуди до +19 градусів.

У Києві температура вночі 5-7, вдень 9-11 тепла. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

У понеділок, 19 жовтня, в Україні ані вдень, ані вночі опадів не очікується.

 

Температура повітря вдень у західних областях +7+10 градусів, у центральних та північних +9+11, у південних до +15.

Українська правда
Теми: погода


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