В воскресенье в Украине прохладно, но днем без осадков
Суббота, 17 октября 2020, 16:22
В ряде областей Украины в ночь на воскресенье ожидаются дожди, однако днем 18 октября без существенных осадков.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Температура воздуха в западных областях днем +8+11 градусов тепла. В центральных теплее – до 13 градусов.
На юге и востоке Украины днем температура поднимется местами до +19 градусов.
В Киеве температура ночью 5-7, днем 9-11 тепла. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
В понедельник, 19 октября, в Украине ни днем, ни ночью осадков не ожидается.
Температура воздуха днем в западных областях +7+10 градусов, в центральных и северных +9+11, в южных до +15.
Украинская правда