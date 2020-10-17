В воскресенье в Украине прохладно, но днем без осадков

В ряде областей Украины в ночь на воскресенье ожидаются дожди, однако днем ​​18 октября без существенных осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Температура воздуха в западных областях днем +​​8+11 градусов тепла. В центральных теплее – до 13 градусов.

На юге и востоке Украины днем ​​температура поднимется местами до +19 градусов.

В Киеве температура ночью 5-7, днем ​​9-11 тепла. Ночью дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

В понедельник, 19 октября, в Украине ни днем, ни ночью осадков не ожидается.

Температура воздуха днем ​​в западных областях +7+10 градусов, в центральных и северных +9+11, в южных до +15.