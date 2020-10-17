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В Одесі проспекту Небесної сотні повертають радянську назву

Субота, 17 жовтня 2020, 16:59
Демонтаж барельєфа Жукову, фото Viktor Demchenko

Одеська міська історико-топонімічна комісія прийняла рішення перейменувати проспект Небесної сотні, і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook

Пряма мова: "Продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі в рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні: міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії".

Деталі: Труханов впевнений, що Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, тієї ж думки він стосовно вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії (зараз - вулиця Інглезі).

Тепер на підставі рішення одеської історико-топонімічної комісії і з ініціативи Труханова за повернення проспекту і вулиці радянських назв може проголосувати міськрада. У цьому випадку скасувати таке рішення можна буде через суд на підставі закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.

Нагадаємо: Верховна Рада у квітні 2015 року прийняла закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборонила їх пропаганду і символіку.

Одеський проспект Маршала Жукова в 2016 році був перейменований в проспект Небесної Сотні. Встановлений там бюст Жукова демонтували. Причина перейменування в тому, що Жуков займав посади заступника наркома оборони і міністра оборони СРСР, а також був одним з керівників КПРС, входив до президії ЦК.

За даними Українського інституту національної пам'яті, з'єднання 25-а Чапаєвська дивізія причетне до встановлення радянської влади на території України і до переслідувань учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Цей підрозділ було задіяно в Київській та Ковельській військових операціях 1920 року проти армії Української Народної Республіки.

Українська правда
Теми: декомунізаціяОдесаТруханов


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