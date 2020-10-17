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В Одессе проспекту Небесной Сотни возвращают советское название

Суббота, 17 октября 2020, 16:59
В Одессе проспекту Небесной Сотни возвращают советское название
Демонтаж барельефа Жукову, фото Viktor Demchenko

Одесская городская историко-топонимическая комиссия приняла решение переименовать проспект Небесной Сотни, и вернуть ему старое название - проспект маршала Жукова.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook

Прямая речь: "Продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии".

Детали: Труханов уверен, что Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, то же мнение у него относительно улицы 25-ой Чапаевской дивизии (сейчас - улица Инглези).

Теперь на основании решения одесской историко-топонимической комиссии и по инициативе Труханова за возращение проспекту и улице советских названий может проголосовать горсовет. В этом случа отменить такое решение можно будет через суд на основании закона о об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Напомним: Верховная Рада в апреле 2015 года приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Одесский проспект маршала Жукова в 2016 году был переименован в проспект Небесной Сотни. Установленный там бюст Жукова демонтировали. Причина переименования в том, что Жуков занимал должности заместителя наркома обороны и министра обороны СССР, а также был одним из руководителей КПСС, входил в президиум ЦК.

По данным Украинского института национальной памяти, соединение "25-я Чапаевская дивизия" причастно к установлению советской власти на территории Украины и к преследованиям участников борьбы за независимость Украины в XX веке. Это подразделение было задействовано в Киевской и Ковельской войсковых операциях 1920 года против армии Украинской Народной Республики.

Украинская правда

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Темы: декоммунизацияОдессаТруханов
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