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Президент Німеччини Штайнмаєр пішов на самоізоляцію

Субота, 17 жовтня 2020, 17:26

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр йде на самоізоляцію і найближчим часом буде працювати вдома через коронавірус у його особистого охоронця.

Про це повідомили у суботу, 17 жовтня, у пресслужбі німецького президента, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, але результатів поки немає.

Як повідомлялося, у суботу канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до жителів країни із закликом за можливості залишатися вдома, аби стримати поширення коронавірусу.

Німеччина перебуває "в дуже серйозній фазі пандемії коронавірусу", який поширюється швидше, ніж шість місяців тому, заявила Меркель.

Цієї суботи у Німеччині повідомили про 7830 нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Це стало новим рекордом з моменту початку епідемії COVID-19 у країні.

При цьому рекордні показники фіксуються вже три дні поспіль. Напередодні повідомлялося про 7334 нові випадки COVID-19, а днем раніше - 6638 випадків. 

Теми: Німеччинакоронавірус


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