Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Німеччини Штайнмаєр пішов на самоізоляцію

Субота, 17 жовтня 2020, 17:26
Президент Німеччини Штайнмаєр пішов на самоізоляцію

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр йде на самоізоляцію і найближчим часом буде працювати вдома через коронавірус у його особистого охоронця.

Про це повідомили у суботу, 17 жовтня, у пресслужбі німецького президента, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, але результатів поки немає.

Як повідомлялося, у суботу канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до жителів країни із закликом за можливості залишатися вдома, аби стримати поширення коронавірусу.

Німеччина перебуває "в дуже серйозній фазі пандемії коронавірусу", який поширюється швидше, ніж шість місяців тому, заявила Меркель.

Цієї суботи у Німеччині повідомили про 7830 нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Це стало новим рекордом з моменту початку епідемії COVID-19 у країні.

При цьому рекордні показники фіксуються вже три дні поспіль. Напередодні повідомлялося про 7334 нові випадки COVID-19, а днем раніше - 6638 випадків. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: